Adana Seyhan'da beton mikseri manevra yaparken bir kişiye çarpıp hayatını kaybettirdi - Son Dakika
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Adana Seyhan'da beton mikseri manevra yaparken bir kişiye çarpıp hayatını kaybettirdi

Adana Seyhan\'da beton mikseri manevra yaparken bir kişiye çarpıp hayatını kaybettirdi
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Adana'nın Seyhan ilçesinde manevra yapan beton mikseri, önünden geçmek isteyen 70'li yaşlardaki bir kişiyi fark etmeyip altına aldı. Kazada hayatını kaybeden kişinin kimliği henüz belirlenemedi; sürücü A.T. gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da manevra yapan beton mikserinin altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.T. idaresindeki 42 EJR 29 plakalı beton mikseriyle ileri ve geri manevra yaptığı sırada, 70'li yaşlarda olduğu değerlendirilen bir kişi, aracın önünden geçmek istedi. Sürücü, şahsı fark etmeyerek beton mikseriyle üzerinden geçti.

Kazayı fark eden sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü A.T.'nin işlemleri sürerken, üzerinden kimlik çıkmayan ve 70'li yaşlarda olduğu değerlendirilen erkeğin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve kimlik tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Seyhan, Adana, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana Seyhan'da beton mikseri manevra yaparken bir kişiye çarpıp hayatını kaybettirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana Seyhan'da beton mikseri manevra yaparken bir kişiye çarpıp hayatını kaybettirdi - Son Dakika
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