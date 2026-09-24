Adana Yüreğir'de açık arka kapılı halk otobüsü bisikletliyi düşürdü, şoför durmadı - Son Dakika
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Adana Yüreğir'de açık arka kapılı halk otobüsü bisikletliyi düşürdü, şoför durmadı

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Adana Yüreğir\'de açık arka kapılı halk otobüsü bisikletliyi düşürdü, şoför durmadı
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Adana Yüreğir’de Kozan Caddesi’nde seyreden halk otobüsünün açık arka kapısı, yoldaki bisikletli vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan bisikletli hafif sıyrıklarla kurtulurken, halk otobüsü şoförü durmayıp yoluna devam etti ve o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'da seyir halindeki halk otobüsünün açık arka kapısı, bisikletli vatandaşa çarptı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken vatandaş, "Klima açmamak için kapı açık gidiyorlar, benim yerime yaşlı birisi de olabilirdi" dedi.

Olay, Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Her iki kapısı açık olan özel halk otobüsünün arka kapısı, seyir halindeki bisikletli Mustafa Tiken'e (42) çarptı. Tiken yola savrulurken, özel halk otobüsünün şoförü ise durmadan yoluna devam etti. Mustafa Tiken, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Beni düşürdü ve ardına bile bakmadı"

İkiz çocuklarının doğum günü olduğunu ve onlara bisiklet aldığını söyleyen Mustafa Tiken, "Oradan eve dönerken iki kapısı açık özel halk otobüsünün arka kapısı bana vurdu ve arkasına bakmadan yoluna devam etti. Üç tane çocuğum var benim. Böyle bir şey olabilir mi? Beni düşürdü ve ardına bile bakmadı. Kapısı açıktı. Kayıtlarda var zaten. Arkadan gelen aracın altında da kalabilirdim. Neyse ki o beni fark etti ve durdu" diye konuştu.

"Klima açmamak için kapılar açık gidiyorlar"

Can güvenliğinin hiçe sayıldığını söyleyen Tiken, "Allah korusun ön kapı çarpsaydı araç beni altına alabilirdi. Klima açmamak için kapılar açık gidiyorlar. Yaşlı birisi de olabilirdi, ufak çocuk da olabilirdi. Sakat veya özürlü birisi de olabilirdi" dedi.

Kaynak: İHA
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