Adana'da DEAŞ'ın uyuyan hücresine operasyon: 16 kişi yakalandı - Son Dakika
22.05.2026 11:53  Güncelleme: 11:54
Adana'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün 'uyuyan hücresi' olduğu değerlendirilen Suriye ve Irak uyruklu 16 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik 20 Mayıs'ta operasyon düzenledi. Özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

Yapılan çalışmalarda, geçmiş yıllarda Suriye ve Irak'taki çatışmalara katılan DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen Suriyeli ve Iraklı 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütün "uyuyan hücresi" olarak faaliyet gösterdiğinin değerlendirildiği öğrenildi.

Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Olaylar, Terör, Son Dakika

