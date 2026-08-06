Yol verme tartışmasında inanılmaz magandalık! Testereyle dehşet saçtı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde trafikte yol verme ve korna çalma yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bir sürücünün bagajından testere çıkararak saldırdığı dehşet anları araç kamerasına yansıdı.

KORNA ÇALDI KAVGA BAŞLADI

Olay, Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 40 yaşındaki A.H.Ş. idaresindeki otomobiliyle seyir halindeyken oto yıkamadan çıkan bir başka araca yol verdi. Bu sırada M.A.K. yönetimindeki otomobil, geri manevra yaparak yol üzerinde durdu. Önündeki aracın hareket etmemesi üzerine A.H.Ş. korna çalarak uyarıda bulundu.

BAGAJDAN TESTERE ÇIKARDI

Korna çalınmasına öfkelenen M.A.K., aracından inerek A.H.Ş.'ye saldırdı. Çıkan arbedede aldığı yumruk darbesiyle dudağından yaralanan A.H.Ş. neye uğradığını şaşırdı. Öfkesi dinmeyen M.A.K., bu kez aracının bagajından çıkardığı testereyle tekrar saldırıya geçti. Araçta bulunan diğer kişinin araya girmesiyle testereli saldırı faciaya dönüşmeden engellendi.

SÜRÜCÜLER BİRBİRLERİNDE ŞİKAYETÇİ OLDU

Trafikte yaşanan gerilim dolu anlar saniye saniye araç kamerası tarafından kaydedildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. Polis merkezine giden yaralı sürücü A.H.Ş., kendisini darbeden, tehdit ve hakaret eden M.A.K.'den şikayetçi oldu. M.A.K. ise A.H.Ş.'nin kendisine hakaret ve küfür ettiğini öne sürerek karşı şikayette bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.