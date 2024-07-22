Adapazarı'da Eski Eşini Darp Eden Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Adapazarı'da Eski Eşini Darp Eden Şüpheli Tutuklandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, çocuklarını görmek isteyen bir şahıs, eski eşiyle yaşadığı tartışma sonucunda kadını sokak ortasında darp etti. Şüpheli, ölüm tehditleri savururken çocuklar annelerini korumak için siper oldu. Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

22.07.2024 17:19
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde eski eşini sokak ortasında darp edip ölüm tehditleri savuran şüpheli tutuklandı.

Adapazarı ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre, çocuklarını görmek isteyen A.T. (36) isimli şahıs, boşandığı eşi T.C.T. (32) ile tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.T., kadını sokak ortasında darp etmeye başladı. Vatandaşların güçlükle ayırdığı kavgada A.T., boşandığı eşine, "Senin hakkın ölüm", "Öleceksin" tehditleri ederken çocuklar ise annelerine darp edilmesin diye adeta siper oldu. T.C.T.'nin ihbarı üzerine saldırgan eski koca polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Adapazarı, Sakarya, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adapazarı'da Eski Eşini Darp Eden Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adapazarı'da Eski Eşini Darp Eden Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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