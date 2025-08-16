Adapazarı\'nda Kavga: Yumruk ve Tekmeler Havada Uçuştu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki grup arasında başlayan tartışma, bir anda kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga kameraya yansıdı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dün Semerciler Mahallesi İtfaiye Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Çevredeki vatandaşlar araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı.
O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı. Polis ekiplerinin müdahalesi ile kavga son buldu.
