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Adapazarı'nda Kombiden Sızan Gazdan 6 Kişi Hastaneye Sevk Edildi - Son Dakika
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Adapazarı'nda Kombiden Sızan Gazdan 6 Kişi Hastaneye Sevk Edildi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen olayda, kombiden sızan gazdan zehirlenme şüphesiyle 3'ü çocuk 6 kişi hastaneye sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrasında 6 kişinin sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

Adapazarı\'nda Kombiden Sızan Gazdan 6 Kişi Hastaneye Sevk Edildi
29.12.2023 - 11:23,  Güncelleme: 11:25
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kombiden sızan gaz neticesinde zehirlenme şüphesiyle 3'ü çocuk 6 kişi hastaneye sevk edildi.

Güllük Mahallesi'nde meydana gelen olayda, R.Ü. (68), E.K. (63) T.A. (40), I.A (9), K.A. (9) ve Y.A. (3) isimli 6 kişi kombiden sızan gazdan zehirlenme şüphesiyle durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında 3'ü çocuk toplamda 6 kişiyi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk ederek tedavi altına aldı. Müşahede altına alınan 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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Sakarya, Kaza, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adapazarı'nda Kombiden Sızan Gazdan 6 Kişi Hastaneye Sevk Edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adapazarı'nda Kombiden Sızan Gazdan 6 Kişi Hastaneye Sevk Edildi - Son Dakika
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