Adapazarı\'nda Silahlı Saldırı Failleri Yakalandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde üç gün önce tekel bayiine gerçekleştirilen ve 1 kişinin vurulması ile neticelenen silahlı saldırı olayının failleri yakalandı. 17 yaşındaki iki şahsın İstanbul'dan motosiklet ile gelerek saldırıyı gerçekleştirdikleri ve daha öncesinde de farklı bir silahlı yaralanma olayının şüphelileri oldukları tespit edildi.

Olay, 22 Haziran tarihinde Adapazarı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S. isimli şahsa ait tekel büfesi önüne motosikletle gelen şahıslarca gerçekleştirilen silahlı saldırıda M.A.K. isimli bir kişi ayağından vuruldu. Olayın ardından polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Gerçekleştirilen çalışma neticesinde, E.K. (17) ve İ.K. (17) isimli iki şahsın İstanbul'dan gelerek olayı gerçekleştirdiği tespit edildi. KOM Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışma neticesinde şahıslar; 1 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet fişek, 1 adet kask, 1 adet yüz maskesi ve 1 adette eldiven ile yakalandı.

Öte yandan, şahısların 11 Haziran Mayıs 2025 tarihinde İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesinde Ö.A. isimli şahsın ateşli silahla yaralanması olayının da şüphelileri oldukları tespit edildi. Yakalanan iki şahıs sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. - SAKARYA