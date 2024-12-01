Adapazarı\'nda Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesi D-650 kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kömürlük Mahallesi mevkii D-650 kara yolunda meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 54 EE 542 plakalı Skoda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada, sürücü yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı, hastaneye sevk edildi. Meydana gelen kaza sebebiyle kara yolunun Adapazarı istikametinde oluşan trafik kontrollün şekilde sağlandı. Kazaya aracın bulunduğu yerden kaldırılması sonrasında trafik normal seyrine gönderken olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA