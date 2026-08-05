Aden Açıklarında Patlama Sesi

Yemen'in Aden kentine yaklaşık 176 kilometre mesafede seyreden bir ticari geminin yakınında patlama sesi duyulduğu bildirildi.

ABD ve İran arasındaki askeri ve diplomatik gerilim sürerken, Aden Körfezi'nde güvenlik endişelerini yükselten bir olay meydana geldi. Yemen'in Aden kenti açıklarında seyreden bir ticari geminin yakınında şiddetli bir patlama sesi duyulduğu bildirildi. Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Merkezi'nden (UKMTO) yapılan açıklamada, olayın Aden'in yaklaşık 176 kilometre güneydoğusunda meydana geldiği, gemideki tüm mürettebatın güvende olduğu ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtildi. Patlama sesinin nedenine ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.