Adıyaman Belediye Başkanı ve Yardımcısı Gözaltına Alındı

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan gözaltına alındı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin Ankara'da gözaltına alındığı Belediye Başkanı Ceyhan Kayhan'ın ise Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentteki adresinde gözaltına alındığı öğrenildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adıyaman Belediyesinde sabahın erken saatlerinde arama başlatıldı. Belediyede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Belediye binasında aramalar devam ediyor. - ADIYAMAN