Adıyaman Besni'de gölete düşen köpek, dalgıç polislerin müdahalesiyle kurtarıldı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir gölete düşerek mahsur kalan köpek, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen dalgıç polisler tarafından kurtarıldı. Kurtarılan köpek, sağlık kontrolü için veteriner hekime teslim edildi.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde gölete düşerek mahsur kalan köpek, dalgıç polisler tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, Tekağaç köyünde bulunan gölete düşen bir köpeğin çıkamadığını fark eden vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis dalgıç ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen dalgıç polisler, gölete girerek mahsur kalan köpeği bulunduğu yerden çıkardı. Kurtarılan köpek, kontrollerinin yapılması için veteriner hekime teslim edildi.
Kaynak: İHA
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