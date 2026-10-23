Adıyaman Besni'de motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman Besni'de motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi yaralandı

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Adıyaman Besni\'de motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi yaralandı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde Harmanardı Köyü mevkiinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsü Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Harmanardı Köyü mevkiinde M.R.Y. idaresindeki 02 AEV 189 plakalı motosiklet ile M.C.K. idaresindeki 44 NU 745 plakalı hafif ticari araca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü M.R.Y., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı, daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Adıyaman Besni'de motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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