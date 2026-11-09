Adıyaman Besni\'de otomobil ile motosikletin çarpışmasında motosiklet sürücüsü yaralandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, A.E. yönetimindeki 02 AEZ 815 plakalı motosiklet ile M.K. yönetimindeki 02 AGC 922 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi.

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü A.E., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni ilçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.