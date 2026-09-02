Adıyaman-Çelikhan kara yolunda iki otomobil çarpıştı, 2 sürücü yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman-Çelikhan kara yolunda iki otomobil çarpıştı, 2 sürücü yaralandı

Adıyaman-Çelikhan kara yolunda iki otomobil çarpıştı, 2 sürücü yaralandı
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Adıyaman-Çelikhan kara yolu Pirin Köprüsü yakınlarında iki otomobil çarpıştı, kazada araçlardan biri takla attı. Her iki sürücü yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza yapan otomobillerden biri takla atarak durabildi.

Edinilen bilgilere göre, Emrah E. (37) idaresindeki BBE 273 yabancı plakalı otomobil ile Osman Y. idaresindeki 27 FR 882 plakalı otomobil, Adıyaman- Çelikhan kara yolu Pirin Köprüsü yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazanın şiddetiyle 27 FR 882 plakalı otomobil takla atarak durabildi. Kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan her iki yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adıyaman, 3. Sayfa, Çelikhan, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman-Çelikhan kara yolunda iki otomobil çarpıştı, 2 sürücü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman-Çelikhan kara yolunda iki otomobil çarpıştı, 2 sürücü yaralandı - Son Dakika
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