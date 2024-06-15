Adıyaman Cumhuriyet Savcısı Muhammet Sefa Çetin, Başsavcılık görevine atandı

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Adıyaman'ın Kahta Adliyesi'nde 3 yıldır görev yapan Cumhuriyet Savcısı Muhammet Sefa Çetin'e HSK tarafından Başsavcılık görevi verildi.

Kahta Cumhuriyet Savcılığı bünyesindeki, deprem, örgütlü suçlar ile uyuşturucu ve kaçakçılık suçlar bürosunda başarılı soruşturmalara imza atan Cumhuriyet Savcısı Muhammet Sefa Çetin, Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi'nin 2024 yılı Adli Yargı Ana Kararnamesi ile Kandıra Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. - ADIYAMAN