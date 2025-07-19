Adıyaman\'da 3 Yaşındaki Çocuk Boğulma Tehlikesi Geçirdi

Adıyaman'da dere kenarında suya giren 3 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Yoğun bakıma kaldırılan küçük çocuğun hayati tehlikesi sürüyor.

Edinilen bilgilere göre olay, Adıyaman merkeze bağlı Boğazözü köyü yakınlarında meydana geldi. Yakınlarıyla birlikte dere kenarına giden 3 yaşındaki Ayaz Ç., serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra su üzerinde hareketsiz halde bulunan çocuğa çevredeki vatandaşlar tarafından müdahale edildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ayaz Ç., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan talihsiz çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN