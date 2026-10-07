Adıyaman'da 71 şüpheli yakalandı, 18'i tutuklandı, 2 bin 297 hap ele geçirildi - Son Dakika
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Adıyaman'da 71 şüpheli yakalandı, 18'i tutuklandı, 2 bin 297 hap ele geçirildi

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Adıyaman\'da 71 şüpheli yakalandı, 18\'i tutuklandı, 2 bin 297 hap ele geçirildi
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Adıyaman'da son bir haftada kent genelinde aranan 71 şüpheli yakalandı, bunlardan 18'i tutuklandı. Uyuşturucu operasyonlarında 31 şüpheli hakkında işlem yapılırken 6'sı tutuklandı; 21,22 gram uyuşturucu ve 2 bin 297 sentetik hap ele geçirildi.

Adıyaman'da son 1 hafta içerisinde kent genelinde çeşitli suçlardan aranan ve uyuşturucu suçlarına karıştığı belirlenen toplam 71 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 18'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde çalışmalar gerçekleştirildi. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda, 14'ü hırsızlık suçundan olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 71 şahıs yakalandı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda ise 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılan 6 şüpheli tutuklandı.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 21,22 gram çeşitli uyuşturucu madde ile 2 bin 297 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Kaynak: İHA
UyuşturucuAdıyaman3. SayfaGüvenlikGüncelSuçSon Dakika

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