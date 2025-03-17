Adıyaman\'da Açık Lağım Çukuru Tehlikesi

Adıyaman'da, üstü açık bırakılan lağım çukuru tehlike saçıyor.

Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi Hisar Salon yakınlarında üstü açık unutulan ve vatandaşlar tarafından üzerine kuru ağaç dalları konulan çukur, vatandaşlarında tepkilerine neden oluyor.

Çocukların ve yaşlıların çukura düşebileceğini dile getiren vatandaşlar, "Bu çukur uzun zamandır bu şekilde. Bizler ne kadar kendi imkanlarımızla önlem almaya çalışsak dahi bu yetersiz oluyor. İlgili yerleri aramamıza rağmen her hangi bir sonuç elde edemedik. Bizler bu çukurun biran önce kapatılmasını istiyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN