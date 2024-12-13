Adıyaman\'da Adliye Önünde Kavga

3.Sayfa

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Adliyesi'nde görülen bir dava sonrasında davalıların yakınları arasında adliye önünde tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgayı fark eden adliye polisleri kavga eden şahıslara müdahale etti. Ölen yada yaralananın olmadığı olay sonrasında kavga eden şahıslar bulundukları yerden uzaklaştırıldı. - ADIYAMAN