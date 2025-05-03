Adıyaman'da Aileler Arasında Kavga: 5 Yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'da Aileler Arasında Kavga: 5 Yaralı

Adıyaman\'da Aileler Arasında Kavga: 5 Yaralı

Adıyaman'da husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı, 15 kişi gözaltına alındı.

03.05.2025 15:23
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Adıyaman'da husumetli oldukları öğrenilen iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Olaylar sonrası bölgede jandarma ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Olgunlar köyünde daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen Bulut ve Dağhan aileleri arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Durum üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri kavga eden şahıslara müdahale etti. Jandarma ekiplerince geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede kavgada darp neticesi yaralanan 5 kişi ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin bölgedeki güvenlik önlemleri devam ediyor.

Öte yandan hastaneye gelerek kavga eden olayın taraflarından yaklaşık 15 kişi ise gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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