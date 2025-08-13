Adıyaman\'da Anız Yangını Bahçeleri Tehdit Etti

Adıyaman'da, meydana gelen anız yangının bahçeye sıçraması sonucu ağaçlar zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Kahta karayolu Hasancık Köyü yakınlarında anız yangını çıktı. Çıkan yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevrede bulunan meyve bahçelerine sıçradı. Meyve ağaçlarının zarar gördüğü yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahaleleri sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ölen yada yaralananın olmadığı olayda bir çok ağaç zarar gördü. - ADIYAMAN