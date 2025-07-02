Adıyaman\'da Anız Yangını Bahçeleri Vurdu

Adıyaman'da, meydana gelen anız yangınının bahçelere sıçraması sonucu ağaçlar cayır cayır yandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez İndere Bölgesinde anız yangını meydana geldi. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bahçeye sıçradı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın bahçede bulunan meyve ağaçlarını küle çevirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı yangında bir çok meyve ağacı yanarak kül oldu. - ADIYAMAN