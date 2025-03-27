Adıyaman\'da Araç Takla Attı: 5 Yaralı

Adıyaman'da hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kemal Y. idaresindeki 44 KR 822 idaresindeki hafif ticari araç, Adıyaman- Çelikhan kara yolu Ağaçkonak Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Kemal Y. ile otomobilde bulunan Songül Ş., Remziye Ş., Birgül Ş. ve Yusuf Ş. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN