Adıyaman\'da Belediye Meclis Üyelerinin Bulunduğu Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı

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Adıyaman'da, belediye meclis üyelerinin içerisinde bulunduğu otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'dan Şanlıurfa istikametine gitmekte olan sürücüsü öğrenilemeyen 34 CMN 4656 plakalı otomobil, Adıyaman-Şanlıurfa kara yolu Bozova yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan Yeniden Refah Şanlıurfa Gençlik Kolları Başkanı Musa Kılıç, Yeniden Refah Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyelerinden Sercan Karadağ, Abdulrezzak Alkan ve Hüseyin Çetiner yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN