Adıyaman'da Beton Mikseri Asfalt Yola Çimento Döktü - Son Dakika
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Adıyaman'da Beton Mikseri Asfalt Yola Çimento Döktü

Adıyaman\'da Beton Mikseri Asfalt Yola Çimento Döktü

Adıyaman'da seyir halindeki bir beton mikseri, asfalt yola çimento dökerek ilerledi. Mikserden yola dökülen çimento, trafiği tehlikeye sokarken, vatandaşlar denetimlerin yapılmasını istedi.

24.06.2024 10:15
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Adıyaman'da, seyir halindeki bir beton mikseri asfalt yola çimento dökerek ilerledi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağı istikametinden şehir merkezi istikametine gitmekte olan sürücüsü öğrenilemeyen 47 ADG 490 plakalı beton mikseri, asfalt yola çimento döktü. Araçların arasında ilerlediği esnada mikserden yola çimentonun dökülmesi tepkilere neden oldu. Hem trafiği tehlikeye atan hem de yolu çimentoya bulayan beton mikseri cep telefonlarıyla da görüntülendi.

Vatandaşlar, bu tür durumların cezası kalmaması gerektiğini ve beton mikserlerine yönelik denetimlerin yapılmasını istedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Beton Mikseri Asfalt Yola Çimento Döktü - Son Dakika

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