Adıyaman\'da Bir Evde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Adıyaman'da, bir evde çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 2 katlı evin 1.katında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Durum üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN