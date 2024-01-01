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Adıyaman'da Bir Evde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Adıyaman'da Bir Evde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir evin 1. katında çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman\'da Bir Evde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
01.01.2024 - 12:28,
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Adıyaman'da, bir evde çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 2 katlı evin 1.katında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Durum üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Bir Evde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika


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