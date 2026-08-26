Adıyaman\'da Bisiklet-Camide Kaza: 2 Çocuk Yaralı

Adıyaman'da otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu 2 çocuk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez İndere TOKİ konutları bölgesinde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil ile bir bisiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada Furkan B., (7) ve Simay B., (9) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.