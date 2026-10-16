Adıyaman\'da çarpışan kamyonet yan yattı, 4 aylık bebek dahil 3 kişi yaralandı

Adıyaman'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aralarında 4 aylık bebeğin de bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Kayalık Mahallesi 3. Çevre Yolu ile 30 Ağustos Caddesi kesişiminde M.D. idaresindeki 59 AHY 177 plakalı otomobil ile H.Y. yönetimindeki 02 FN 674 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet yan yattı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonet sürücüsü H.Y. ile araçta yolcu olarak bulunan M.Y. ve 4 aylık bebek D.Y. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.