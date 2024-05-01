Adıyaman\'da Cezayirli işçi inşaat malzemelerinin altında kalarak hayatını kaybetti

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Adıyaman'da kalıcı konutlarda çalışan Cezayirli işçi üzerine düşen inşaat malzemelerinin altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez İndere mevkiinde yapımı devam eden kalıcı konutlarda çalışan 24 yaşındaki Cezayirli Abdelkarım Boudjemah'ın üzerine vinçten üzerine inşaat malzemesi düştü. İnşaat malzemelerinin altında kalan işçi feci şekilde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen jandarma ekiplerince yapılan incelemelerin ardından Boudjemah'ın cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada işlemleri tamamlanan Boudjemah'ın cenazesi Cezayir'e gönderilmek üzere görevliler tarafından cenaze aracıyla Şanlıurfa GAP Havalimanına gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN