Adıyaman'da Çocuk Köpek Saldırısına Uğradı

21.02.2026 16:38
Kahta'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki çocuk, vatandaşlar sayesinde kurtarıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki çocuk, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, akşam saat 18.25 sıralarında Kahta ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evine gitmekte olan 10 yaşındaki ismi öğrenilemeyen erkek çocuk, sokakta sürü halinde dolaşan sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Çocuğun yardım çığlıklarını duyan mahalle sakinleri hızla olay yerine koşarak köpekleri uzaklaştırdı. Vatandaşların müdahalesiyle saldırıdan kurtarılan çocuk, büyük korku yaşadı.

Öte yandan saldırı anı çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Köpek Saldırısı, Yerel Haberler, Hayvanlar, Güvenlik, 3. Sayfa, Adıyaman, Çocuk, Kahta, Son Dakika

