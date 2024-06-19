Adıyaman'da çocuklar arasındaki tartışma akrabalar arasında kavgaya dönüştü

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Adıyaman'da, küçük çocuklar arasında çıkan tartışma akrabalar arasında kavgaya dönüştü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi'nde yaşı küçük çocuklar arasında tartışma çıktı. Çocukların tartışmasına aileleri de dahil olunca akrabalar arasında kavga yaşandı. Kavgada şahıslar bir birine saldırırken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahaleleri sonucunda kavga sonlandırıldı. Ölen yada yaralananın olmadığı kavgada şahıslar bir birinden şikayetçi olmadı. Polis ekipleri olayın yeniden yaşanmaması için olay yerinde bir süre bekleme yaptı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN