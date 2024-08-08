Adıyaman\'da Çocuklar Yetişkin Bir Kişiye Saldırdı

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Adıyaman'da, yaşı küçük bir grup çocuk 35 yaşlarındaki kişiye saldırarak tekme tokat dövdü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle K-13 Konteyner Kent yakınlarında yaşları 13-14 olarak değişen yaklaşık 5 çocuk, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı 35 yaşlarındaki Yusuf D., isimli şahsa saldırdı. Küçük çocukların saldırısına uğrayan Yusuf D., tekme ve yumruk darbeleriyle yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Yusuf D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken çocukların neden saldırdığı ise araştırılıyor.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN