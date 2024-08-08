Adıyaman'da Çocuklar Yetişkin Bir Kişiye Saldırdı - Son Dakika
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Adıyaman'da Çocuklar Yetişkin Bir Kişiye Saldırdı

Adıyaman\'da Çocuklar Yetişkin Bir Kişiye Saldırdı

Adıyaman'da yaşları küçük bir grup çocuk, 35 yaşlarındaki bir kişiye saldırarak tekme tokat dövdü. Saldırı sonucunda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi. Çocukların saldırı nedeni ise araştırılıyor.

08.08.2024 15:00
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Adıyaman'da, yaşı küçük bir grup çocuk 35 yaşlarındaki kişiye saldırarak tekme tokat dövdü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle K-13 Konteyner Kent yakınlarında yaşları 13-14 olarak değişen yaklaşık 5 çocuk, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı 35 yaşlarındaki Yusuf D., isimli şahsa saldırdı. Küçük çocukların saldırısına uğrayan Yusuf D., tekme ve yumruk darbeleriyle yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Yusuf D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken çocukların neden saldırdığı ise araştırılıyor.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Çocuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Çocuklar Yetişkin Bir Kişiye Saldırdı - Son Dakika

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