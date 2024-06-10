Adıyaman'da durdurulan 3 şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi

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Adıyaman'da durumundan şüphelenilerek durdurulan 3 şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesinde devriye görevi yapan polis ekipleri durumundan şüphelendikleri 3 şahsı durdurarak üst araması gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda şahısların üzerinden 176 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken 3 şahıs ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN