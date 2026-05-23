Adıyaman\'da Eniştesine Saldırı: Tutuklandı

Adıyaman'da eniştesini bacağından vurduktan sonra diğer eniştesine ait iş yerini kurşunlayan kayınbirader çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, olay Adıyaman merkez İndere bölgesinde meydana geldi. H.Y. isimli şahıs, kız kardeşinin eşi olan İ.Y.'ye silahlı saldırıda bulundu. Açılan ateş sonucu bacağından yaralanan İ.Y. olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli H.Y., olayın ardından bu kez Gölebatmaz Caddesi üzerinde bulunan başka bir eniştesine ait iş yerine silahla ateş açtıktan sonra kaçtı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan sıkı takip ve titiz çalışmalar neticesinde şüpheli, Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi'nde bulunan bir konteyner kentte saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği Adıyaman Adliyesi'nde çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN