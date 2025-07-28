Adıyaman\'da Evde Yangın Paniğe Neden Oldu

Adıyaman'da, bir evde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi 954 Sokak içerisinde bulunan bir evde yangın meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Olay yerine sağlık ekipleri, polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucunda alevler söndürüldü. Ölen yada yaralanın olmadığı olayda evde hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN