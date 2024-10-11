Adıyaman'da Feci Kaza: 1 Ölü - Son Dakika
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Adıyaman'da Feci Kaza: 1 Ölü

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Adıyaman Kahta'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

11.10.2024 14:47
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Bir kişinin öldüğü feci kaza anı kamerada

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan kaza anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 5020 sokak içerisinde Muhammed Umut Parlak 34 GYV 562 plakalı Arora marka motosiklet ile Nurten C. idaresindeki 02 ABD 669 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Kaza yerinde başındaki kaskla birlikte yere yığılan Muhammed Umut Parlak, ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Muhammed Umut Parlak, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Meydana gelen feci kaza anı ise saniye aniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Feci Kaza: 1 Ölü - Son Dakika

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