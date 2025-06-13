Adıyaman\'da Feci Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

Adıyaman'da, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Tut ilçe yol ayrımı yakınlarında Ahmet Gülten idaresindeki 19 DL 454 plakalı kamyonet ile Ali S., idaresindeki 34 DFF 340 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazanın şiddetiyle kamyonet devrilerek sürüklendi ve bu esnada kamyonet sürücüsü araçtan dışarıya fırladı. Meydana gelen feci kazada kamyonet sürücüsü Ahmet Gülten kaza yerinde hayatını kaybederken otomobilde bulunan Emine S., Yunus Emre S., Ömer S., ve Mehmet Ali S., yaralandı. Kaza yerine çok ayıda sağlık ekibi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gölbaşı ve Besni İlçe Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Olay yerinde tamamlanan incelemelerin ardından Ahmet Gülten'in cenazesi hastane morguna kaldırılırken kazaya karışan araçlar ise olay yerinden çektirildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN