Adıyaman\'da Fırında Husumetlisini Öldüren Şahıs Adliyeye Sevk Edildi

Adıyaman'da fırında karşılaştığı husumetlisini öldüren şahıs, polis ekiplerince adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen Ramazan Karataş (40) ile Mehmet D., akşam saatlerinde Sümerevler Mahallesi Eski Besni Caddesi üzerindeki bir pide fırınında karşılaşmış ve şahıslar arasında tartışma çıkmıştı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle Mehmet D., Ramazan Karataş'ı bıçaklayarak ağır yaralamıştı. Karataş, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlanan Mehmet D., polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN