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Adıyaman'da freni tutmayan otomobil köprünün korkuluklarında asılı kaldı. Otomobilin köprüden düşmemesi için vatandaşlar üzerine çıkararak ağırlık dengelemesi yaparken içerisinde bulunan 4 kişi de vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Kaza, Adıyaman Yunusemre Mahallesi Millet Caddesi üzerinde meydana geldi. Sibel Kaya'nın kullandığı 06 FT 0589 plakalı otomobil rampayı çıkarken otomobil sürücüsü kontrolü kaybetti. Frenleri tutmayan otomobil geri geri Millet Köprüsü'ne kayarak korkuluklara çarptı. Korkuluklar parçalanırken, otomobil aşağı düşmekten son anda kurtuldu.

Otomobil köprüde asılı kaldı, içindekileri vatandaşlar kurtardı

Yarısı havada kalan otomobil ise köprüde asılı kaldı. Kazaya ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparak sürücü ve 3'ü çocuk 4 yolcuyu düşme tehlikesi olan otomobilden çıkarttı. Vatandaşlar askıda kalan otomobilin düşmemesi için de ön kaputunun üzerine çıktı. Bir taraftan da iple çekilen otomobil, polis ekiplerinin de gelmesiyle başka bir araca bağlanarak çekildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN