Adıyaman'da Gazeteci Cihan Kizir'in Aracı Yangında Zarar Gördü - Son Dakika
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Adıyaman'da Gazeteci Cihan Kizir'in Aracı Yangında Zarar Gördü

Adıyaman\'da Gazeteci Cihan Kizir\'in Aracı Yangında Zarar Gördü

İhlas Haber Ajansı muhabiri Cihan Kizir'e ait otomobil, evinin önünde bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı. Yangın, mahalle sakinleri tarafından fark edilerek itfaiye ekiplerine bildirildi ve söndürüldü. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

28.12.2024 12:56  Güncelleme: 13:07
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İhlas Haber Ajansı Adıyaman muhabiri Cihan Kizir'e ait otomobil evinin önünde park halindeyken yandı.

Olay, gece geç saatte merkez Yenimahalle 26213 Sokak'ta meydana geldi. Gazeteci Cihan Kizir'e ait 34 EDZ 677 plakalı otomobilin arka kısmında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Mahalle sakinlere tarafından fark edilen yangın kısa sürede büyüdü. Aracın bagaj kısmında başlayan yangında otomobil alev topuna döndü.

112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri araçtaki yangının çıkış sebebiyle ilgili detaylı bir çalışma yaptı.

Gazeteci Cihan Kizir olayla ilgili açıklamasında, "Bağırış, çağırışlarla dışarı çıktığımda araba alev topuna dönmüştü. Araba yanıyordu. Arabanın arka tarafından alev vardı. Polisleri aradık, itfaiye ekiplerini aradık ve gelip yangını söndürdüler. Polis ekipleri incelemelerini yaptılar. Kundaklama olup olmadığını bilmiyoruz. Ama araba tamamen hurda yığınına döndü" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Gazeteci Cihan Kizir'in Aracı Yangında Zarar Gördü - Son Dakika

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