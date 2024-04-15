Babasını yumruklayan genç kaçarken bir kişiyi de öldürmeye çalıştı

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Şehirdeki Arapça tabelalar bir bir sökülüp atılıyor

Adıyaman'da bir genç babasını yumruk darbeleriyle ağır yaraladı. Genç, daha sonra bir motosiklet sürücüsünü de öldürmeye çalışırken çevredekiler müdahale etti.

BABASINI YUMRUKLADI

Merkez Mehmet Akif Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde S.D. isimli genç, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı 70 yaşlarındaki babası H.D.'ye saldırdı. Yaşlı adamı yumruk darbeleriyle ağır yaralayan S.D., daha sonra yoldan geçen bir motosikletin üzerine atladı.

MOTOSİKLETLİNİN BOĞAZINA SARILARAK ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI

Şahıs burada motosiklet sürücüsünün boğazına sarılarak sürücüyü boğarak öldürmeye çalıştı. Vatandaşların yardımıyla motosiklet sürücüsü S.D'nin ellerinden kurtarıldı. S.D., olay yerinden kaçmaya çalıştığı esnada olay yerine hızlı bir şekilde gelen polis ekipleri şahsı yakaladı.

BABASINI TANIMADIĞINI SÖYLEDİ

Bilinçsiz bir şekilde konuşmalarda bulunan ve ağır yaraladığı babasını tanımadığını belirten S.D., gözaltına alındı. Oğlu tarafından dövülerek ağır yaralanan H.D., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan H.D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.