Adıyaman\'da Genç Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da, bir konteyner içerisinde hareketsiz bulunan genç, kaldırıldığını hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi'nde bir konteyner içerisinde vatandaşlar tarafından hareketsiz halde bulunan 16 yaşındaki Adnan G., için durum sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Adnan G., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Adnan G., yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Adnan G'nin cenazesi tamamlanan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Adnan G'nin kesin ölüm nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN