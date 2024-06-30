Adıyaman'da Genç Kendini Vurarak İntihar Etti

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Adıyaman'da bir genç av tüfeğiyle kendini vurarak intihar etti.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi 3026 Sokak'ta 3 katlı bir binanın 2. katında yaşayan 23 yaşındaki Furkan G., av tüfeğiyle kendini vurdu. Genci, kanlar içerisinde bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler gencin öldüğü tespit etti. Güneş'in cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN