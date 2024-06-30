Adıyaman'da Genç Kendini Vurarak İntihar Etti - Son Dakika
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Adıyaman'da Genç Kendini Vurarak İntihar Etti

Adıyaman'ın Altınşehir Mahallesi'nde yaşayan 23 yaşındaki Furkan G., av tüfeğiyle kendini vurarak intihar etti. Yakınları tarafından kanlar içerisinde bulunan genç, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ölü olarak tespit edildi. Cenaze, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

30.06.2024 22:55
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Adıyaman'da bir genç av tüfeğiyle kendini vurarak intihar etti.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi 3026 Sokak'ta 3 katlı bir binanın 2. katında yaşayan 23 yaşındaki Furkan G., av tüfeğiyle kendini vurdu. Genci, kanlar içerisinde bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler gencin öldüğü tespit etti. Güneş'in cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Genç Kendini Vurarak İntihar Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da Genç Kendini Vurarak İntihar Etti - Son Dakika
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