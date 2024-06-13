Adıyaman'da Göksu Çayı'nda boğulma tehlikesi yaşayan genç kızı kurtaran kişi hastaneye kaldırıldı

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Adıyaman'da, Göksu Çayı içerisine düşen genç kızı kurtaran kişi boğulma tehlikesi yaşayarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Kuyulu köyü Koyuncular mevkiinde Göksu Çayı kenarında yürüyen 16 yaşındaki Ayşenur G., dengesini kaybederek suya düştü. Ayşenur G.'nin su içerisinde çırpındığını gören İbrahim E. (40) isimli komşusu hiç düşünmeden suya atladı. Göksu Çayı'nda çırpınan Ayşenur G'yi kurtarmaya çalışan İbrahim E. de boğulma tehlikesi yaşadı. Komşusu için canını ortaya koyan İbrahim E., Ayşenur G.'yi, sudan çıkarmayı başardı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan Ayşenur G. ile İbrahim E., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan İbrahim E. ve Ayşenur G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN