Adıyaman\'da Hırsızlık Girişimi

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Adıyaman'da bir mağazaya girerek hırsızlık yapmaya çalışan iki şüpheliden biri yakalanırken diğeri ise kaçarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümerevler Meydanı yakınlarında faaliyet gösteren bir mağazada hırsızlık girişiminde bulunan iki şahsı fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şüphelilerden birini yakalayarak gözaltına aldı. Diğer şüpheli ise olay yerinden hızla kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri gözaltına aldıkları şahsı emniyete götürürken kaçan şahsın da yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN