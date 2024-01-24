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Adıyaman'da hırsızlık olaylarına karışan 2 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Adıyaman'da hırsızlık olaylarına karışan 2 şahıs tutuklandı

Adıyaman'da, bir çok hırsızlık olaylarına karıştığı iddia edilen 2 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. A.U. ve E.T. isimli şahısların 3 evden değerli eşyalar, bisiklet ve elektrikli bisiklet çaldığı belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar, Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma devam ediyor.

Adıyaman\'da hırsızlık olaylarına karışan 2 şahıs tutuklandı
24.01.2024 - 08:39,
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Adıyaman'da, bir çok hırsızlık olaylarına karıştığı iddia edilen 2 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, 3 evden televizyon, fotoğraf makinası, para, yüzük gibi değerli eşyalar, 2 bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı olaylarına karışan A.U., ile E.T. isimli iki şahıs Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan ve daha sonra Adıyaman Adliyesi'ne sevk edilen her iki şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Adıyaman'da hırsızlık olaylarına karışan 2 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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