Adıyaman\'da Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

ABD Donanması'na ait geminin makine dairesinde yangın çıktı

Gazze Şeridi'ne inşa edilecek liman için giden ABD Donanması'na ait geminin makine dairesinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle gemi ABD'ye geri dönmek zorunda kaldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Liman inşaatının durumu ise henüz bilinmiyor.