Adıyaman\'da İki Grup Arasında Kavga

Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan kavgaya polis ekipleri güçlükle müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Karaali Minibüs Durakları Hasankendi Köyü yolu üzerinde iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince kavga eden şahıslara güçlükle müdahale edildi. Ölen yada yaralananın olmadığı olay sonrasında şahıslar bölgeden uzaklaştı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN