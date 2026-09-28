Adıyaman'da iki kız grubu arasındaki kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adıyaman'da iki kız grubu arasındaki kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman\'da iki kız grubu arasındaki kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Hoca Ömer Mahallesi Gölbaşı Caddesi'nde iki kız grubu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve 1 kişi darp sonucu yaralandı. İlk müdahalesi yapılan yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da iki grup kız arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Adıyaman merkez Hoca Ömer Mahallesi Gölbaşı Caddesi'nde iki kız grubu arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü olayda Rukiye Nur Ö., darp sonucu yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Rukiye Nur Ö., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Adıyaman Eğitim ve Araştırma HastanesiGüvenlikAdıyaman3. SayfaGölbaşıŞiddetGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SDD’den ihraç edildi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SDD'den ihraç edildi
Fon krizinde yeni isim “Balıkçı İsmet” 3 milyar TL’yi tasfiye öncesi çekmiş Fon krizinde yeni isim! “Balıkçı İsmet” 3 milyar TL’yi tasfiye öncesi çekmiş
Komedyen Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı Komedyen Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı
İlçeyi karıştıran ’Patates’ krizi Müdür tutuklandı, kaymakam ve başsavcının görev yeri değişti İlçeyi karıştıran 'Patates' krizi! Müdür tutuklandı, kaymakam ve başsavcının görev yeri değişti
Fenerbahçe’nin yıldızı baba oluyor Müjdeli haberi duyurdular Fenerbahçe'nin yıldızı baba oluyor! Müjdeli haberi duyurdular
Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu kararının ardından Sosyal Demokrasi Derneği üyeliğini bıraktı Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu kararının ardından Sosyal Demokrasi Derneği üyeliğini bıraktı
22:15
Bursa’da tribünlerden Montella’ya istifa çağrısı
Bursa'da tribünlerden Montella'ya istifa çağrısı
22:03
Komedyen Deniz Göktaş 88 gün sonra cezaevinden çıktı: İşte ilk görüntüler
Komedyen Deniz Göktaş 88 gün sonra cezaevinden çıktı: İşte ilk görüntüler
21:57
Trump’tan dizel ihracatına yasak sinyali: Çok ciddi düşünüyoruz
Trump’tan dizel ihracatına yasak sinyali: Çok ciddi düşünüyoruz
21:52
SPK düğmeye bastı Tera Holding işlemlerinde 37 kişi için suç duyurusu
SPK düğmeye bastı! Tera Holding işlemlerinde 37 kişi için suç duyurusu
21:47
CHP’li Karadeniz Ereğli Belediyesi’nde zabıta müdüründen kadın güvenlik görevlisine taciz iddiası
CHP'li Karadeniz Ereğli Belediyesi'nde zabıta müdüründen kadın güvenlik görevlisine taciz iddiası
21:43
Canlı anlatım: Bursa’da goller üst üste
Canlı anlatım: Bursa'da goller üst üste
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 22:23:58. #7.13#
SON DAKİKA: Adıyaman'da iki kız grubu arasındaki kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei